"Укроборонпром" объяснил, что не распределяет бюджетные средства

ГК "Укроборонпром" не является распорядителем бюджетных средств и не продает предприятия, входящие в его состав.

Об этом говорится в сообщении концерна в ответ на публикацию на ЭП "Укроборонпром" требует 100 млн долларов из бюджета".

"План использования бюджетных средств разрабатывается Министерством экономического развития и торговли, который утверждается распоряжением Кабинета Министров Украины", - заявили в концерне.

"Укроборонпром" подчеркивает, что речь идет об использовании средств из специального фонда госбюджета, который наполняется за счет иностранных инвесторов. То есть средства на развитие украинской оборонной промышленности поступают не от украинских налогоплательщиков, а от заинтересованных в развитии нашей обороноспособности иностранных партнеров.

"Укроборонпром" предложил свое видение использования средств, опираясь на утвержденные программы развития предприятий или целых отраслей оборонной промышленности.

В проекте плана использования бюджетных средств, который предложил ГК "Укроборонпром", отсутствуют предприятия, которые передаются в Фонд государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации, отметили в концерне.

В Фонд государственного имущества Украины, в соответствии с правительственной Программой реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, передаются только те предприятия, которые не выпускают оборонную продукцию. Концерн передает Фонду государственного имущества Украины только предложения относительно предприятий, которые будут ему переданы с целью приватизации. В свою очередь именно Фонд госимущества проводит полную оценку предприятия и принимает решение о приватизации.

Напоминаем:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий – неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда