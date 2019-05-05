Украина уже экспортировала более 42 миллионов тонн зерна

По состоянию на 3 мая из Украины на внешние рынки поставлено 42,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики со ссылкой на данные ГФС.

Как отмечается, из 42,4 млн тонн экспортировано: пшеницы – 14,3 млн тонн, ячменя – 3,4 млн тонн, ржи – 88,2 тысяч тонн и кукурузы – 23,9 млн тонн.

Кроме того, экспортировано 242 тысяч тонн муки, что в пересчете на зерно составляет 323 тысячи тонн.

Напомним:

Экспорт украинских товаров в страны Европейского Союза в 2018 году составил 20,2 миллиарда долларов.

Наибольшую долю (30,2%) в экспорте занимает продукция АПК и пищевой промышленности, которой было поставлено на 6,126 млрд долларов.

Экономическая правда