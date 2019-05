В США – самая низкая безработица за 50 лет

Количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 263 тысячи в апреле.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные Министерства труда.

Рекордный рост продолжается уже 103 месяца и свидетельствует о том, что экономика находится в очень хорошем состоянии.

Уровень безработицы снизился до 3,6%, по данным Министерства труда. Это - самый низкий уровень с 1969 года.

Низкий уровень безработицы побуждает компании поднимать зарплаты. Средняя зарплата в час выросла на 3,2% за последний год, что значительно превышает инфляцию.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал хорошие статистические данные, разместив сообщение в Twitter.

“The U.S. Created 263,000 Jobs in April, Unemployment Fell to Lowest Level Since 1969” https://t.co/TtQy5yJDku