Все разделы
Укр / Рус

В США – самая низкая безработица за 50 лет

Суббота, 4 мая 2019, 15:33

Количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 263 тысячи в апреле.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные Министерства труда.

Рекордный рост продолжается уже 103 месяца и свидетельствует о том, что экономика находится в очень хорошем состоянии.

Уровень безработицы снизился до 3,6%, по данным Министерства труда. Это - самый низкий уровень с 1969 года.

Низкий уровень безработицы побуждает компании поднимать зарплаты. Средняя зарплата в час выросла на 3,2% за последний год, что значительно превышает инфляцию.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал хорошие статистические данные, разместив сообщение в Twitter.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США

powered by lun.ua
Материалы по теме
Между планом и фактом: почему не выполняется госбюджет 3 мая 2019, 10:10
Соблазнить туриста. История львовского кластера, который объединил 33 фермеров 25 апреля 2019, 15:00
Беспилотникам Google разрешили доставлять посылки в США 24 апреля 2019, 11:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!