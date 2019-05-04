В США – самая низкая безработица за 50 лет
Количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 263 тысячи в апреле.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные Министерства труда.
Рекордный рост продолжается уже 103 месяца и свидетельствует о том, что экономика находится в очень хорошем состоянии.
Уровень безработицы снизился до 3,6%, по данным Министерства труда. Это - самый низкий уровень с 1969 года.
Низкий уровень безработицы побуждает компании поднимать зарплаты. Средняя зарплата в час выросла на 3,2% за последний год, что значительно превышает инфляцию.
Президент США Дональд Трамп поприветствовал хорошие статистические данные, разместив сообщение в Twitter.
“The U.S. Created 263,000 Jobs in April, Unemployment Fell to Lowest Level Since 1969” https://t.co/TtQy5yJDku— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2019 г.
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