Китайские компании заинтересованы в приватизации "Укрпошты" — Смелянский

Игорь Смелянский (на фото - справа)

Китайские компании могут поучаствовать в потенциальной приватизации компании "Укрпошта".

Об этом написал генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока еще готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации "Укрпошты", используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию", - написал он.

"Alibaba любит работать через партнеров и делить риски с ними. Но они хотят определенности, понятной стратегии и понятных правил на таможне", – заявил Смелянский.

По словам главы компании, приватизация может позволить "Укрпоште" остаться конкурентоспособной и привлечь средства и технологии для своего развития.

"Нужно не отстаивать мнимое "народное достояние и стратегические активы", а поняв, что инвестировать в будущее столько, сколько Китай, мы себе позволить не можем, постараться найти другой способ остаться релевантными и конкурентоспособными в мировой экономике", – добавил глава "Укрпошты".

Напоминаем:

В 2017 году министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал приказ о прекращении деятельности УГППС "Укрпочта", создание публичного акционерного общества "Укрпошта" и утвердил устав компании.

В соответствии с приказом министра ПАО "Укрпошта" является правопреемником УГППС "Укрпочта".

Уставный капитал ПАО составит 6,518 млрд грн за счет имущества, переданного государством в лице Министерства инфраструктуры.

Государство в лице Министерства инфраструктуры является основателем и единственным акционером ПАО "Укрпошта", который осуществляет функции по управлению корпоративными правами государства, с количеством акций 6,518 млн шт. номинальной стоимостью 1000,00 грн. каждая и общей номинальной стоимостью 6,518 млрд грн.

Экономическая правда