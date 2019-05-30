Суд подтвердил безосновательность требований экс-владельца "Омега Банка" Лагуна к НБУ

Кассационный суд в составе Верховного Суда 28 мая подтвердил законность решения Национального банка по выводу с рынка неплатежеспособного ПАО "Омега Банк", который контролировался Николаем Лагуном.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Кассационная жалоба Лагуна М.И. оставлена ​​судом без удовлетворения, а постановление Киевского апелляционного административного суда от 16.12.2015 и постановление Окружного административного суда г.Киева от 05.11.2015, согласно которой Лагуну М.И. отказано в удовлетворении исковых требований, оставлены без изменений", - говорится в сообщении.

В частности, суды оставили без удовлетворения:

Иск Лагуна (владел 99,99% акций) об отмене постановления Нацбанка об отнесении банка к категории проблемных (постановление №65/БТ от 30.01.2015)

Иск об отнесении к категории неплатежеспособных (постановление №152 от 02.03.2015)

Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации (решение от 02.03.2015 № 52).

Напомним:

30 января 2015 Национальный банк отнес ПАО "Омега Банк" к категории проблемных из-за осуществление банком рисковой деятельности, следствием которой стало ухудшение финансового состояния, и наличие угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

6 июля 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Омега банка".

3 марта Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Омега Банк, которій контролировался Лагуном.

В начале мая 2015 года Антимонопольный комитет разрешил UBG купить более 50% акций переходного "Омега Банка".

В феврале 2016 года, как сообщали СМИ, Лагун через собственные фирмы купил у своего банка долги за 5 миллионов.

Экономическая правда