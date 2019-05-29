КС закрыл дело о приватизации объектов "Укррудпрома"

Конституционный суд Украины принял решение о закрытии производства по приватизации объектов ГАК "Укррудпром".

Как сообщили ЭП в КС, такое решение 16 судей приняли единогласно на закрытой части пленарного заседания большой палаты 28 мая.

На сайте суда значится, что по итогу рассмотрения "принято определение Большой палаты Конституционного суда Украины о закрытии производства по делу".

Дело было открыто по представлению 54 народных депутатов Украины о конституционности закона "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании" Укррудпром".

Напомним, приватизация состоялась в 2004 году после принятия Верховной Радой и подписания тогдашним президентом Леонидом Кучмой соответствующего закона.

Покупателями предприятий "Укррудпрома" стали АО "СКМ" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и ООО "Смарт-групп" Вадима Новинского. Сейчас подавляющим большинством горнорудных предприятий владеет группа "Метинвест" и "Смарт-холдинг".

В 2015 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения имуществом ГАК "Укррудпром".

В специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации тогда заявили, что имущество "Укррудпром" было приобретено за 500 млн долларов, тогда как его фактическая стоимость колеблется в пределах 20-50 млрд долларов.

Экономическая правда