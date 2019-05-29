Ревизию финансовых затрат СНБО во времена Турчинова засекретили

Акту ревизии финансово-хозяйственной деятельности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины за период с января 2015 года по март 2019 года присвоен гриф секретности "Секретно".

Об этом говорится в ответе Государственной аудиторской службы, которую обнародовал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

В Госаудитслужбе подчеркнули, что ознакомление с упомянутым аудиторским отчетом возможно только при наличии допуска к государственной тайне.

"Согласно закону о государственной тайне гриф "Секретно" может быть снят не ранее чем через 5 лет, - отметил Глеб Каневский и добавил, - если новый секретарь СНБО Александр Данилюк и получит информацию о ревизии расходов, в том числе и на скандальные серверы и мониторы, то не сможет ее публично обнародовать".

Эксперт также обращает внимание на то, что Государственная аудиторская служба провела ревизию именно на основании обращения СНБО, которое было направлено в начале года. Таким образом предыдущая команда Александра Турчинова себя подстраховала.

Напомним:

28 мая вновь секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эти комнаты.

На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.

Экономическая правда