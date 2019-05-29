Нафтогаз начинает торги газом на Украинской энергетической бирже

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящая в группу Нафтогаз, и реализующая газ промышленным потребителям, начинает куплю-продажу газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что выход газового дивизиона группы Нафтогаза на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине.

"Биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы относительно рыночности наших цен и придаст публичности нашей торговой деятельности. Нафтогаз открыт к сотрудничеству, мы приглашаем всех желающих стать нашими контрагентами на конкурентных биржевых торгах", - отметили в НАК.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо пройти процедуру KYC, а также получить аккредитацию на бирже.

В Нафтогазе отметили также, что уже получили аккредитацию на УЭБ. Первые торги по продаже газа компания проведет уже до конца июня.

"Сейчас планируется продажа газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, а также того же месяца, в котором проходят торги", - рассказали в НАК.

Ожидается, что выход Нафтогаз Трейдинга позволит бирже существенно повысить ликвидность торгов.

Торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добытчиков газа.

В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство сделок на украинском газовом рынке заключается через прямые договора.

В 2017 году на бирже реализовано 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году - 154,2 млн куб. м. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м, отметили в НАК.

Как сообщалось ранее, баланс газа в Украине - дефицитный. Если же продавать украинский газ по более низкой цене, чем импортный, тогда это будет социальная услуга, а не рыночная позиция.

Читайте подробнее об этом в колонке ЭП: "Почему украинский газ продают по цене импортного".

Экономическая правда