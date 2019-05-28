В Киеве стало почти на 600 больше миллионеров

По результатам нынешней кампании декларирования в Киеве 2941 человек указали в декларациях сумму дохода больше чем 1 миллион гривень, это на 589 человек (25%) больше, чем в прошлом году.

Об этом в интервью Укринформу заявила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

"В общем, столичные миллионеры задекларировали 36 миллиардов 505 миллионов гривень, что на 73% больше, чем в прошлом году. Они должны заплатить налог на доходы физических лиц на сумму 1,93 млрд гривень и более 270 млн гривень военного сбора", - сообщила Демченко.

Она отметила, что публичные люди также активно декларировали свои доходы.

"В наши сервисные центры приходили Дмитрий Монатик и Олег Винник, а в целом, столичная кампания декларирования 2019 видела декларации таких известных артистов как Потап, Константин Меладзе, ONUKA, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Анастасия Каменских, Тина Кароль и многих др. При нынешней кампании декларирования только представителей шоу-бизнеса мы насчитали 111, из которых 23 - народные артисты Украины ", - рассказала чиновник столичной ДФС.

Также достаточно активны спортсмены. Кстати, футболистами и работниками "Динамо" Киев в этом году было подано 95 деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано доход в более 170 млн гривень, отметила Демченко.

По ее словам, наибольшее количество миллионеров проживает в Печерском (614), Шевченковском (545) и Голосеевском (314) районах столицы.

"Есть интересные данные фискальной службы Киева: самым старшим декларантом нынешней кампании оказался 99-летний житель Соломенского района столицы, задекларировал 8 млн гривень, а родители молодого декларанта - 3-летнего жителя Святошинского района - отразили в декларации об имущественном состоянии и доходах получения малышом наследия на сумму 64 тысяч гривень", - отметила руководитель ГУ ГФС в Киеве.

Напомним, 40% лиц, получивших доходы свыше миллиона гривень и уже подавших налоговые декларации, — женщины в возрасте от 18 до 78 лет.