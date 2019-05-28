Фонд гарантирования ликвидировал "Интербанк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию публичного акционерного общества коммерческого банка "Интербанк".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Согласно статье 53 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 24 мая 2019 года внесена запись в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №10731110041021963 о государственной регистрации прекращения ПАО КБ "Интербанк" как юридического лица, а значит, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - отмечается в сообщении.

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, отмечается в сообщении Фонда.

Напомним:

В апреля 2014 года Национальный банк отнес "Интербанк" к категории неплатежеспособных.

В июле 2017 года Фонд гарантирования вкладов физлиц продолжил ликвидации "Интербанка" на один год.

Экономическая правда