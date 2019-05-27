Российская авиастроительная корпорация подала в суд на "Антонов"

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало в суд на украинский государственный авиационный концерн "Антонов".

Об этом говорится в материалах судебной картотеки, передает "Интерфакс-Украина".

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы. В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и ООО "ОАК-Антонов" - совместное предприятие ОАК и "Антонова".

"Представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов", созданного больше 10 лет назад", - сообщил агентству представитель ОАК.

"СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации общества. Этим мотивировано обращение в суд", - добавил он.

В феврале представитель ОАК сообщал, что "ОАК-Антонов" будет ликвидировано, поскольку "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности", само СП "не ведет переговоров".

Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что предприятие займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов.

В 2011 году компания приступила к работе, в 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП.

Годом позже предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в "Укроборонпром", сам ГАК был ликвидирован.