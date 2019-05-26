SkyUp запустила рейсы в Барселону из Харькова и Запорожья
В субботу из аэропорта Харьков возобновлены регулярные прямые рейсы по маршруту Харьков-Барселона. Перевозчиком выступает компания SkyUp Airlines.
Об этом пишет ЦТС.
"Возобновление регулярных прямых рейсов Харьков-Барселона. Харьковчане празднуют начало испанских каникул", - говорится в сообщении аэропорта Харьков.
"Ведь именно в субботу, 25 мая, стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков-Барселона от украинской лоукост-компании SkyUp Airlines", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Также в субботу в Барселону, согласно данным онлайн-табло аэропорта Запорожье, отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из этой воздушной гавани.
Полеты по маршруту также будут осуществляться по средам и субботам.
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