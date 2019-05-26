SkyUp запустила рейсы в Барселону из Харькова и Запорожья

В субботу из аэропорта Харьков возобновлены регулярные прямые рейсы по маршруту Харьков-Барселона. Перевозчиком выступает компания SkyUp Airlines.

Об этом пишет ЦТС.

"Возобновление регулярных прямых рейсов Харьков-Барселона. Харьковчане празднуют начало испанских каникул", - говорится в сообщении аэропорта Харьков.

"Ведь именно в субботу, 25 мая, стартовал регулярный рейс по маршруту Харьков-Барселона от украинской лоукост-компании SkyUp Airlines", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. Также в субботу в Барселону, согласно данным онлайн-табло аэропорта Запорожье, отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из этой воздушной гавани.

Полеты по маршруту также будут осуществляться по средам и субботам.