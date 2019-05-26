ЕС видит Украину как транспортный хаб между Европой и Азией

Инвестиционные проекты в рамках индикативного инвестиционного плана Трансъевропейской транспортной сети TEN-T предусматривают строительство в странах инициативы "Восточное партнерство", в частности в Украине, 4800 км авто- и железных дорог, шесть портов и 11 логистических центров.

Об этом во время встречи с гендиректором директората Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба правительства.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности правительства, в том числе стран "Восточного партнерства", является реализация проектов в рамках Трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

"План определяет приоритетные проекты в странах "Восточного партнерства", в частности, в Украине. В целом они потребуют почти 13 млрд евро инвестиций. На эти средства планируется построить 4800 километров автомобильных и железнодорожных путей, 6 портов и 11 логистических центров", - сказала она.

По словам вице-премьера, Украина рассчитывает на поддержку ЕС, а также на скорейшее подписание Соглашения об общем авиапространстве, которое даст толчок развитию украинской авиационной промышленности, так как увеличит количество рейсов и объем пассажирских перевозок.

Хололей в свою очередь отметил, что ЕС заинтересован видеть Украину как один из возможных транспортных коридоров в важном логистической проекте - создании железнодорожного транспортного коридора между Европой и Китаем в обход России.

Напоминаем:

В конце марта 2019 года в Украине заработал портал контроля за финансированием ремонта дорог.