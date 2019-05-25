"Фуршет" закроет каждый пятый магазин

Продовольственный ритейлер "Фуршет" решил оптимизировать свой бизнес, и закроет 20% супермаркетов в регионах.

Об этом пишет НВ Бизнес.

До конца года "Фуршет" планирует закрыть 12−13 магазинов. В конце марта Фуршет насчитывал 64 супермаркета в 15 регионах Украины, говорится в исследованиях компании GT Partners Ukraine.

"Мы закроем все магазины, которые расположены далеко от наших логистических центров. Затраты на логистику очень высокие и могут доходить до 10% от стоимости товара. В тоже же время наценка на некоторых продуктах составляет 5%. Зачем возить продукцию за 500−600 км в убыток", — рассказал совладелец сети Игорь Баленко.

По его словам, после завершения оптимизации сети ритейлер планирует приступить к модернизации магазинов. Сумма инвестиций в ремонт каждой торговой точки составит около 500 тысяч долларов, говорит Баленко. Он добавляет, что сеть планирует развиваться в Киеве, Киевской области и на западной Украине.

В последние годы Фуршет постепенно сокращал свою сеть. В конце 2016 года сеть насчитывала 81 магазин, в конце 2017 г. — 75 супермаркетов, а в конце 2018 г. — 66 магазинов.

С 2013 по 2016 годы Фуршет сконцентрировался на переговорах со своими главными кредиторами — Приватбанком, Кредитпромбанком, РайффайзенБанк Аваль, ОТП банком и Укрсиббанком и др. Сторонам удалось достичь компромисса и снизить кредитный портфель на 78,8% — со 186,7 млн долларов до 39,6 млн долларов с учетом процентов.

Неудачными оказались попытки Фуршета развивать бизнес в Молдове, а также открывать премиальные магазины — Фуршет-гурман.

Пока сеть решала свои проблемы, часть покупателей ушли к конкурентам — АТБ и Сільпо (компания Fozzy Group). Но сейчас руководители сети надеются, что при правильных шагах для развития она сможет составить им конкуренцию.

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