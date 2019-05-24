Суд аннулировал сделку по продаже госкомпанией угля по заниженной цене
Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным договор, по которому государственное предприятие "Угольная компания "Краснолиманская" поставило более 649 тыс. тонн угля коммерческой компании-посреднику по заниженной цене.
Решение было принято 22 мая в деле по иску Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщается на сайте бюро.
Детективы НАБУ установили, что на момент заключения договора в ГП "УК "Краснолиманская" знали, что конечным потребителем ее угля является ОАО "Центрэнерго" (78,289% акций принадлежат государству). Но вместо поставки напрямую к схеме противоправно привлекли компанию-посредника (ООО "Дантрейд ЛТД"), которой ГП "УК "Краснолиманская" в течение 2015-2016 годов продала 649,1 тонн угля марки Г (0-100) по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Этот же уголь ООО "Дантрейд ЛТД" перепродавало ПАО "Центрэнерго".
Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и обошлось интересам государства, по версии следствия, в 310 млн грн.
Судебное решение вступило в законную силу, что позволяет госпредприятию взыскать с частной компании значительные средства.
Это - второй договор по поставкам угля ГП "УК" Краснолиманская", аннулированный по иску НАБУ как таковой, что наносит ущерб интересам государства. Первый - на поставку 65,128 тонн угля - был признан недействительным в декабре 2018 года Восточным апелляционным хозяйственным судом. Законность этого решения в марте 2019 подтвердил Верховный Суд.
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