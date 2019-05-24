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Суд аннулировал сделку по продаже госкомпанией угля по заниженной цене

Пятница, 24 мая 2019, 19:35
 

Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительным договор, по которому государственное предприятие "Угольная компания "Краснолиманская" поставило более 649 тыс. тонн угля коммерческой компании-посреднику по заниженной цене.

Решение было принято 22 мая в деле по иску Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщается на сайте бюро.

Детективы НАБУ установили, что на момент заключения договора в ГП "УК "Краснолиманская" знали, что конечным потребителем ее угля является ОАО "Центрэнерго" (78,289% акций принадлежат государству). Но вместо поставки напрямую к схеме противоправно привлекли компанию-посредника (ООО "Дантрейд ЛТД"), которой ГП "УК "Краснолиманская" в течение 2015-2016 годов продала 649,1 тонн угля марки Г (0-100) по цене, которая оказалась почти на треть ниже рыночной на тот момент. Этот же уголь ООО "Дантрейд ЛТД" перепродавало ПАО "Центрэнерго".

Наличие посредника в схеме поставок угля между двумя объектами государственной формы собственности было противоправным и обошлось интересам государства, по версии следствия, в 310 млн грн.
 
Судебное решение вступило в законную силу, что позволяет госпредприятию взыскать с частной компании значительные средства.

Это - второй договор по поставкам угля ГП "УК" Краснолиманская", аннулированный по иску НАБУ как таковой, что наносит ущерб интересам государства. Первый - на поставку 65,128 тонн угля - был признан недействительным в декабре 2018 года Восточным апелляционным хозяйственным судом. Законность этого решения в марте 2019 подтвердил Верховный Суд.

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НАБУ уголь

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