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Роспуск Рады обойдется в 300-400 миллионов долларов – НБУ

Пятница, 24 мая 2019, 13:47

 

Первый заместитель главы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов считает, что роспуск Верховной Рады обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.

Об этом он написал в Facebook 24 мая.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он.

По его словам, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Напомним21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Украинская правда

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НБУ Рада

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