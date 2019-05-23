Возле аэропорта "Борисполь" построят восьмиэтажный отель

За паркингом в районе терминала D аэропорта "Борисполь" построят отель на 264 номера.

Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко, передает ЦТС.

"За деньги инвестора разработан проект нового отельного комплекса, на который Борисполь тратиться не будет", - отметил Зубко.

По его словам, гостиница будет расположена за паркингом в районе терминала D. Площадь планируемого отеля составит 12 тыс. кв. м. В 8-этажной гостинице будет 264 номера.

"Сейчас мы смотрим предпроект, на данный момент они роют котлован, определяют для себя оператора и, я думаю, что даже в этом строительном сезоне, так называемом летнем, они начнут строительные роботы", - добавил Зубко.

Напомним, ранее "Борисполь" назвал цены на услуги нового паркинга.

Правительственная концепция развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года предусматривает инвестиции в объеме 3,4 миллиарда евро и увеличение пассажиропотока до 54 млн пассажиров в год.