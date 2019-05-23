Фонд гарантирования переходит к управлению банками без ликвидаторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц реализовывает пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд".

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

"Фонд гарантирования вкладов, внедряя ведущий мировой опыт по выведению неплатежеспособных банков с рынка, реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд". Первым банком, в котором ФГВФЛ непосредственно выполняет функции ликвидатора стал ПАО "ПРОФИН БАНК".

В Фонде гарантирования отметили, что целью проекта "Банк = Фонд" является сокращение расходов, связанных с процедурой ликвидации банка, значительное снижение влияния человеческого фактора на этот процесс, а также содействие максимальной интеграции Фонда непосредственно в операционные процессы банка с целью оптимизации и унификации процедур выведения его с рынка.

"Мы намерены усовершенствовать подходы к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации. Для этого мы изучаем и внедряем передовой мировой опыт в этой сфере", - отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.