Верховный суд восстановил факт неплатежеспособности банка "Хрещатик"

Верховный суд 16 мая 2019 года восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик", отменив решения судов трех низших инстанций о противоправности постановления НБУ об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщил Национальный банк в Facebook.

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Регулятор напомнил, что клиенты этого банка в июле 2016 года обратились в суд с иском к Нацбанку, в котором просили признать противоправным отнесение банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных, и суды трех инстанций удовлетворили этот иск.

НБУ отметил, что одним из аргументов для принятия судебных решений стало то, что банк находился в категории проблемных только один день, однако проигнорировали тот факт, что основанием для решения регулятора было нарушение нормативов.

В связи с этим Нацбанк еще в октябре 2017 года обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре решения судов, и суд высшей инстанции частично удовлетворил его.

Напоминаем:

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

Накануне признания ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 миллиарда гривень путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги.

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Экономическая правда