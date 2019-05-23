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На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось

Четверг, 23 мая 2019, 11:40
 

Сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве выросла с 260 млн до 419,96 млн грн.

Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №859 от 16 мая о перераспределении расходов бюджета Киева на 2019, пишут "Наші гроші".

Отмечается, что стоимость посчитана за период с октября 2018 по май 2019 года.

 

Увеличение стоимости строительства моста произошло за счет перераспределения расходов в пределах бюджетных назначений.

В частности, на 232,63 млн грн было уменьшено финансирование реконструкции Киевского зоопарка и одновременно на 132,63 млн грн увеличены расходы на строительство указанного моста.

Также на 100 млн грн увеличено реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы.

 

В то же время, мэр города Виталий Кличко отметил, что все расходы на строительство нового пешеходного моста и смежных объектов будут проверены, а результаты проверки будут обнародованы после обустройства части туристического маршрута на Старокиевской горе.

По словам Кличко, пока стоимость всех объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов составляет около 400 млн гривен.

добавил, что покрытие еще будут проверять.

Напоминаем:

Мэрия Киева планировала построить этот мост еще в 2013 году. Его сооружение началось в 2018 году. Длина моста составляет 206 метров, а выстота в самой высокой точке - 32 метра.

Стоимость строительно-монтажных работ - 260 млн грн.

Завершить строительство планируют в єтом году ко Дню Киева, 26 мая.

Украинская правда

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Киев

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