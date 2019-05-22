Новые ТРЦ будут удобнее: опубликовано изменения в строительные нормы

С 1 августа 2019 года вступят в силу изменения в государственных строительные нормы о проектировании отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников торговых центров для улучшения условий труда работников этих ТРЦ.

Об этом в Facebook написал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Недавно мы приняли новые изменения в строительные нормы относительно предприятий торговли и одной из обязательных норм прописали проектирование при строительстве ТЦ и ТРЦ необходимых удобных служебных помещений для работников, а также отдельных паркомест для них", - написал он.

Парцхаладзе добавил, что эти новые нормы уже опубликованы.

"Поэтому торговые центры, которые будут проектироваться или реконструироваться с 1 августа этого года, должны придерживаться этих норм!", - подчеркнул он.

Согласно опубликованным изменениями, на участках торговых и торгово-развлекательных центров или комплексов в их составе или в пешеходной доступности от них будет необходимо размещать:

объекты сервисного обслуживания для работников (это помещения бытового обслуживания, санитарно-гигиенические комнаты, душевые, комнаты для личных вещей, еды, отдыха и т.п.);

места парковки и остановок легковых автомобилей для работников;

места парковки и остановок грузовых автомобилей и автобусов, которые обслуживают здание (при необходимости).

"Условия размещения парковок для посетителей и работников, а также необходимое количество машиномест определяются в соответствии с ДБН Б.2.2-12 "Планировка и застройка территорий", - отметил Парцхаладзе.

При этом, не менее 10% мест на парковках должны быть обязательно оборудованы для людей с инвалидностью, добавил он.

Напомним, что также с 1 августа в новых крупных супермаркетах обязательно должны проектировать туалеты.

Экономическая правда