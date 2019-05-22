Фирма из "дела Гладковского" задолжала оборонному заводу металла на 5 миллионов

В 2014 году частная фирма ООО "Интер Сталь ЛТД" не поставила Киевскому бронетанковому заводу металлопрокат на 5 млн гривен.

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает проект "Марлин".

Следователи Шевченковского управления полиции в Киеве в январе текущего года открыли производство по результатам проверки Государственной аудиторской службой финансово-хозяйственной деятельности Киевского бронетанкового завода за период 2012-2018 годов.

В 2014 году Киевский бронетанковый завод и частная фирма ООО "Интер Сталь ЛТД" заключили соглашение на поставку металлопроката. КБТЗ уплатил 5 млн гривен, однако продукцию не получил.

В июне прошлого года ООО "Интер Сталь ЛТД" было признано банкротом. Тогда же бронетанковый завод списал эту задолженность.

"После резонансного коррупционного скандала в обороне, так называемого "свинарчукгейта" ООО "Интер Сталь ЛТД" стала известна как фирма, которую возглавлял Андрей Рогоза, компаньон Игоря Гладковского-младшего", - сообщает "Марлин".

В целом аудиторы установили негативную тенденцию, при которой бронетанковый завод платил за непоставленные в дальнейшем товары и услуги.

ООО "Инвест-Авто 2007" в течение 2012-14 годов не поставил Киевскому бронетанковому заводу товара на 1,5 млн гривен. ООО "Инжиниринговый центр Ай.би.Тек" в 2014 году получил 1 млн гривен за проектные работы, которые не выполнил.

ЧАО "Харьковский завод транспортного оборудования" наоборот заказал боевые модули БМ - ЗМ К 1619, однако не заплатил за них Киевскому бронетанковому заводу 5,5 млн гривен. В прошлом году ОАО "Завод "Маяк" также заказал на КБТЗ 4 пулемета НСВ-12,74, за которые не заплатил 1,68 млн гривен.

Дополнительно зафиксированы потери Киевского бронетанкового завода при экспортно-импортных операциях.

В 2015 году КБТЗ уплатил 772 тыс долларов за агентские услуги иностранной фирме-агенту GCA Red Sea FZCO из африканской страны Джибути. В 2017 году той же фирме было выплачено 280,9 тыс долларов. Причем услуги, за которые получила деньги иностранная фирма, должна предоставлять госкомпания "Укрспецэкспорт".

Напомним, в начале года проект "Марлин" обнародовал результаты аудита Киевского бронетанкового завода, согласно которому стало известно, что завод потерял активов на общую сумму 20,2 млн гривен именно из-за партнеров-банкротов.

Напоминаем:

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

В НАБУ расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда