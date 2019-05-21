Владельцы львовской "Крыивки" открыли кофейный хаб в Никарагуа

Украинские предприниматели заняли место в премиальном сегменте торговли кофе класса speciality, который попадает к клиентам в Украине и других странах из Никарагуа.

Об этом рассказал в интервью ЭП Андрей Худо, владелец львовского "эмоционального холдинга" !FEST - "Крыивка", "Пьяная вишня", "Львовские деруны", "Волчок".

"Сейчас у нас работает полноценный кофейный хаб с лабораторией в Никарагуа. Наши специалисты контрактуют нам кофе, открыли там даже собственную кофейню La Tostaderia и отель Estrela", - сообщил Худо.

"Встретились с "донами" - латиноамериканскими фермерами. Начали путешествие в Сальвадоре, потом поехали в Гватемалу, Гондурас и закончили в Никарагуа. С фермерами важно не просто познакомиться, но и установить доверие, что является ключевым в бизнесе", - рассказал он.

"Мы дарили им по бутылке "Пьяной вишни" и шоколад из львовской мастерской. Знаете, что они нам подарили? Они нам подарили кофейный ликер "Тимошенко", но это не та Тимошенко, о которой ты подумала. Это генерал советской армии Тимошенко, которого они очень уважают", - отметил Худо.

"Большинство наших клиентов в Украине, но уже продали два контейнера в Германию и Польшу. Во Львове есть собственный кофейный хаб с импортированными образцами, клиенты могут приехать на капинг (дегустация кофе - ЭП) и подобрать сорт для себя", - рассказал он.

"Кофе speciality в Латинской Америке собирается вручную, сушится на специальных кроватях, потом зеленое кофейное зерно попадает клиентам в мире и в Украине. Этот бизнес делается на обороте, но мы не конкурируем с массовыми компаниями", - отметил Худо.

"Мы пошли в премиальную нишу, где рынок не так велик. Торгуем кофе класса speciality. Компания-лидер в сегменте имеет оборот около 100 млн долларов. Чувствуем, что этот сегмент будет расти", - оценивает львовянин.

"Люди в Украине хотят пить хороший кофе. Speciality - хорошая вещь. "Подсев" на нее, не хочешь идти вниз, а в себестоимости разница не такая критическая, около 1 грн на чашечку", - отметил Худо.

Читайте интервью полностью: Соучредитель Холдинга эмоций !FEST Андрей Худо: Мы наивно думаем, что о нас знают в мире

Читайте также: Миллениалы выбирают свежую обжарку. Что случилось с рынком кофе за год

Экономическая правда