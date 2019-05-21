Scandinavian Airlines возобновят полеты в Украину после 8 лет перерыва

Авиакомпания Scandinavian Airlines объявила о возобновлении с зимнего расписания 2019/2020 годов полетов в Украину после восьмилетнего перерыва.

Об этом сообщает сайт avianews.

Авиаперевозчик намерен открыть прямые рейсы Осло-Киев между аэропортами Гардермуэн и Борисполь, которые начнут выполняться с 26 октября с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

Вылеты из Киева запланированы на 14:00, из Осло в 09:30. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-700.

Продажа авиабилетов на маршрут уже открыта по цене от 154 евро в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади, говорится в сообщении.

"Однако пользователи из Украины не могут зайти на сайт авиакомпании, поскольку система выдает ошибку 403 "доступ запрещен" при заходе из Украины", - отметили в издании.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил, что решение вернуться на украинский рынок является "еще одним отражением существенного укрепления украинско-норвежских отношений в последние годы, что, в свою очередь, стало следствием беспрецедентной активизации контактов между людьми, в том числе, взаимных поездок между Украиной и Норвегией".

Возвращение SAS прокомментировал также министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В каждой победе должна быть глобальная зрада. Типичный кейс. Поздравляем Скандинавские Авиалинии с возвращением в Украину после 8 лет перерыва", - написал министр в Facebook.

Напомним, что SAS уже работала на украинском рынке, выполняя рейсы Копенгаген-Киев, однако 25 марта 2011 года они были закрыты, поскольку были неприбыльными.

Как сообщалось, в начале мая Scandinavian Airlines попал в эпицентр внимания преccы из-за забастовки пилотов. Тогда авиаперевозчик отменил 709 рейсов, что повлияло на 54 тысячи путешественников.

Экономическая правда