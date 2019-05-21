Гройсман призвал Зеленского как можно скорее внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуру на пост нового премьера и министров.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я считаю, что президент должен немедленно внести кандидатуру премьер-министра и нового правительства и я считаю, что это должно произойти в кратчайшие сроки", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, Зеленский может это обсудить во время встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоится 21 мая.

"Завтра президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить и если будет решение депутатов, они его вместе с президентом, потому что президент вносит на назначение кандидатуру премьер-министра по решению коалиции, он может это сделать", - добавил Гройсман.

По его мнению, когда Зеленский объявил о том, что правительство должно уйти в отставку, "он очевидно знал, что с этим делать нужно дальше".

"Поэтому я глубоко убежден в том, что его решение должно быть реализовано так, как он себе это считал", - добавил Гройсман.

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Напомним:

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.



Согласно закону о Кабинете министров, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке.

Верховная Рада рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее, чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.



Ранее Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда