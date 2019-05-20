Укрзализныця увеличила количество поездов в направлении морских курортов

Укрзализныця открыла продажу билетов на 18 летних поездов в направлении морских курортов страны, а также продлила маршруты двух поездов в направлении популярных курортных городов Приазовья.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, в летний период будут курсировать 18 поездов к популярным морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне. В частности, это:

№472/471/552 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 6 июня по 16 сентября по четным числам;

№213/214 Сумы - Одесса, с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам;

№271/272 Харьков - Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день;

№114/118 Черновцы - Геническ, с 30 мая по 7 сентября ежедневно;

№243/244 Ивано-Франковск - Бердянск, с 1 июня по 1 сентября ежедневно;

№162/161 Николаев - Киев, 14, 22, 28 июня, 6, 12, 20, 26 июля, 2, 10, 16, 24, 30 августа;

№168/167 Львов - Одесса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа 1 сентября;

№ 190/189/244 Днепр - Кривой Рог - Геническ - с 5 июня по 9 сентября по нечетным;

№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков, с 14 июня по 1 сентября ежедневно;

№ 215/216 Покровск - Новоалексеевка, с 1 июня по 31 августа ежедневно;

№ 232/231 Геническ - Ивано-Франковск, с 6 июня по 10 сентября по четным числам, кроме 18, 20 июня;

№ 256/255 Львов - Херсон, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября;

№ 261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно;

№ 63/263/264 Харьков, Киев - Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 291/293 Ковель - Одесса, с 31 мая по 16 сентября ежедневно;

№ 298/297 Киев - Херсон, с 30 мая по 22 сентября ежедневно;

№729 / 730 (Интерсити) Харьков - Геническ, с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника;

№170 / 169 Львов - Одесса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12 , 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

Также Укрзализныця назначила дополнительные рейсы на поезда №86 / 85 Львов - Новоалексеевка, он будет курсировать с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам.

Также на лето УЗ продлила маршруты двух поездов в сторону популярных курортных городов Приазовья - Бердянска и Геническа.

В частности, с 1 июня поезд №243 / 244 Ивано-Франковск - Киев будет курсировать в Бердянск.

Этот поезд будет ездить из Ивано-Франковска в Бердянск с 1 июня по 1 сентября ежедневно. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, прибывать в Киев в 8:48 и в Бердянск в 00:40. Обратно отправление из Бердянска в 01:45, прибытие в Киев в 18:45 и в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд №114/118 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно.

Отправление из Черновцов в 19:46, прибытие в Киев в 8:06 и в Геническ в 00:30. Обратно отправление поезда из Геническа в 03:45, прибытие в Киев в 19:23 и в Черновцы - в 7:57.

"Для удлинения маршрутов поездов нам пришлось изменить их график движения - теперь они будут отправляться в ночное время. Но компенсацией за это будет возможность путешествовать в места отдыха без пересадок, а нам - оптимально использовать подвижной состав", - пояснили в УЗ.

Кроме того, УЗ планирует назначить дополнительные поезда в Одессу, Николаев, Херсон, Новоалексеевка, Геническа и Бердянска, которые будут курсировать в пиковые периоды летних перевозок, а также "детских" поездов для перевозки групп детей.

Подробнее с расписанием движения поездов можно ознакомиться по на сайте Укрзализныци.

Напомним, что Укрзализныця также планирует значительно расширить функционал онлайн-сервисов. Так, пассажиры и грузовые клиенты смогут заказывать и оплачивать новые услуги в интернете. Большинство опций планируется активировать в этом году.

Экономическая правда