Ахметов может продать отель "Опера" и участок на Подоле - СМИ

Девелоперское подразделение компании СКМ Рината Ахметова - Эста Холдинг - выставило на продажу 1 гектар земельного участка на Подоле за 15 миллионов долларов, а также отель "Опера" на ул. Б. Хмельницкого за 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Так, объявление о продаже Эста Холдингом участка на Подоле на ул. Фроловская, 9-11 площадью 1 га появилось на сайте OLX.

В самой компании такую информацию опровергли, заявив, что Эста Холдинг не имеет отношения к опубликованному объявлению.

"Эста Холдинг ни с кем не ведет переговоров в отношении продажи данного участка. Размещенное на OLX объявление инициировано не нами", — сообщили в пресс-службе компании.

В компании добавили, что обратились к OLX с требованием убрать это объявление.

О продаже второго актива – отеля "Опера" на ул. Б. Хмельницкого – изданию рассказали сразу три источника: два инвестиционных банкира и директор гостиничной сети.

Официально в пресс-службе наличие активных переговоров с потенциальными покупателями "Оперы" также не подтверждают.

Если эти два объекта все же будут проданы, то в активе Эста Холдинга в столице останутся часть офисного центра "Леонардо" и ЦУМ.

Напомним, участок на Фроловской вместе с неработающей швейной фабрикой "Юность" Эста Холдинг купил в 2008 году. На месте фабрики планировалось построить торгово-офисный центр "Андреевский" площадью около 70 тыс. кв. м. Часть корпусов была снесена, что вызвало конфликт с общественностью. В итоге Ахметов отказался от строительства и, по оценкам экспертов, потерял около 50 млн долл.

До 2014 года Эста Холдинг считался одной из наиболее динамично развивающихся девелоперских компаний в стране. Компании принадлежали знаковые объекты в Киеве и Донецке, среди которых пятизвездочные гостиницы "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), четверка Park Inn by Radisson (Донецк), офисный центр "Пушкинский" (Донецк).

За последние несколько лет компания потеряла все свои активы в Донецке.

Напомним, ранее ДТЭК Ахметова купил два облэнерго у российской VS Energy.