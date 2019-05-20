Для Украины открылся рынок вооружений Южной Америки — Укроборонпром

Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают Украине рынок вооружений Южной Америки.

Об этом заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям. Ведь сейчас санкции усложнили возможности оплаты счетов за продукцию и услуги российского ОПК", - сказал Букин, комментируя участие предприятий Концерна в VII Международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF 2019 в Перу.

Он подчеркнул, что Украина способна предложить технику и оборонные технологии в авиационной, бронетанковой и артиллерийской сферах. Букин отметил, что Украина, в частности, готова обеспечить комплексную модернизацию транспортных самолетов Ан-32, состоящих на вооружении ВВС Республики Перу, парка вертолетов семейства "Ми", артиллерийских систем и других вооружений.

По его мнению, украинские вооружения и услуги по ремонту и модернизации максимально адаптированы к потребностям стран региона, в частности Колумбии, Бразилии, Мексики и других стран, традиционно ориентированных на продукцию ОПК, которая выпускается предприятиями на территории бывшего СССР.

Напомним, Кабинет министров обязал "Укроборонпром" начать финансовый аудит компании.