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British Airways закрывает единственный рейс из Киева в лондонский Хитроу

Понедельник, 20 мая 2019, 13:34
 

British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единственному маршруту в Украину Киев-Лондон, полеты по которому сейчас выполняются с частотой шесть раз в неделю.

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс состоится 3 октября.

"Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным", — сообщили в British Airways.

Авиакомпания сейчас ведет работу с другими авиаперевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажирам, которые успели сделать бронирования на отмененные рейсы.

British Airways была единственным перевозчиком на линии Киев-Лондон, который летал в аэропорт Хитроу. Обслуживающая этот маршрут МАУ летает в Гатвик, Ryanair — в Станстед, Wizz Air — в Лутон.

В 2017 году отказ аэропорта Борисполь предоставлять скидки Ryanair на оплату пассажирского сбора на маршруте Киев-Лондон стал одной из причин отказа бюджетника от выхода на украинский рынок.

В начале 2018 года аэропорт урегулировал эту ситуацию, изменив правила предоставления скидок, по которым ирландский лоу-кост получил возможность выполнять рейсы Киев-Лондон на льготных условиях в случае, если авиакомпания привлекала новых пассажиров не за счет их перетока от уже летающих на маршруте авиаперевозчиков.

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