Tesla может обанкротиться за 10 месяцев – СМИ
Американский производитель электрокаров Tesla может обанкротиться за 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет.
Об этом стало известно из письма основателя компании Илона Маска к своим подчиненным, пишет "Голос Америки".
Недавно компания собрала дополнительно 2,7 млрд долларов финансирования, но на производство уходят столь большие средства, что этого не хватит и на год, говорится в обращении Маска к работникам.
Чтобы избежать банкротства, Маск анонсировал инициативу по урезанию расходов: специальные группы экспертов будут искать, где уменьшить расходы, включая запчасти автомобилей, зарплаты и путешествия работников и аренду помещений.
Отдельно каждую статью бюджета лично будет пересматривать сам Маск и новый финансовый директор компании Зак Киркгорн.
СМИ считают, что, сообщив об этом работникам, Маск дал им время на пересмотр бюджетов своих отделов: "Это тяжелые изменения, но это единственный способ для Tesla стать финансово стабильной и достичь успеха в нашей цели - помочь сделать мир экологически устойчивым".
Один из лидеров движения по производству электрокаров не в первый раз затягивает пояса. В прошлом июне Tesla уволила 9% работников, в январе - еще 7%.
Согласно налоговой декларации компании за 2018 год, прибыль от проданных и сданных в аренду автомобилей Tesla составила 18,5 млрд долларов. Однако компания все еще неприбыльная - чистый убыток достиг 1 млрд долларов.
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