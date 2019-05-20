Официальный курс: гривня снизилась к доллару, но укрепилась к евро
Понедельник, 20 мая 2019, 09:14
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,45 гривни (на 17 мая - 29,51 гривни).
Напоминаем:
17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,37 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.
Экономическая правда
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