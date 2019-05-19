СБУ задержала таможенников, которые продавали данные о "евробляхерах"

Сотрудники Службы безопасности разоблачили схему противоправного получения и сбыта информации с ограниченным доступом автоматизированных систем таможни ГФС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что инспектор Одесской таможни при посредничестве двух жителей Винницы наладил механизм получения неправомерной выгоды за продажу информации с ограниченным доступом, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".

"За денежное вознаграждение злоумышленники передавали заинтересованным лицам сведения о пересечении границы транспортными средствами на иностранной регистрации и персональные данные водителей", - говорится в сообщении.

"Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками служебной информации на общую сумму 30 тысяч гривен. Обоих посредников правоохранители задержали в Виннице во время очередной попытки продажи данных", - сообщает пресс-служба.

Как отмечается, одновременно на рабочем месте задержан государственный инспектор.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Экономическая правда