"Нафтогаз" дал швейцарской "дочке" еще 20 миллионов на консалтинг

НАК "Нафтогаз Украины" 13 мая заключила соглашение с компанией "Naftogaz Trading Europe AG" (Швейцария) о праве пользования отчетностью на 687 тыс евро, или 20,22 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

"Нафтогаз" заплатит собственной швейцарской дочерней фирме "Naftogaz Trading Europe AG" за пользование объектами интеллектуальной собственности по отчетам "Kick off and scale up of Naftogaz Organization Transformation - People" и "Naftogaz Organization Transformation - Culture" до конца 2019 года.

Дополнительную закупку у старого поставщика провели по переговорной процедуре для унификации.

В обосновании говорится, что ООО "МакКинзи и Компания Украина" сообщило об исключительном праве собственности и распоряжении "Naftogaz Trading Europe S.A." на отчеты, а "Naftogaz Trading Europe AG" - о возможности предоставить право на пользование ими.

Всего с декабря 2017 года "Нафтогаз", "Укргазвыдобування" и филиал "Оператор газотранспортной системы Украины" АО "Укртрансгаз" заключили соглашений с "Naftogaz Trading Europe AG" о праве пользования отчетностью на общую сумму 110,520 млн гривен.

Столичная "МакКинзи и Компания Украина" во главе с Жоржем Массудом принадлежит фирме "МакКинзи и компания, Инк. Украина" ("McKinsey & Company Inc. Ukraine", США).

В 2018-2019 годах "Укргазвыдобування" заказало ей консультаций на 133,90 млн гривен, а в 2017 году "Ощадбанк" - на 14,82 млн гривен. Также на сайте "Приватбанка" ранее сообщалось, что эту компанию выбрали для разработки стратегии, но впоследствии публикацию удалили.