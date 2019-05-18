ФБР расследует "откаты" General Electric, Siemens и Philips

ФБР проводит расследование в отношении крупных корпораций Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips из-за взяток, которые компании могли платить при продаже медицинского оборудования в Бразилии.

Об этом сообщили Reuters два бразильских следователя на условиях анонимности.

Следователи подозревают компании в выплате "откатов" чиновникам для получения контрактов в рамках программ общественного здравоохранения в последние двадцать лет.

Бразильские власти сообщили, что в "картеле" состояли более 20 компаний. Они платили взятки и завышали цены на медицинское оборудование, которое продавали государству, например аппараты МРТ и протезы.

Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips, с общей капитализацией около 600 миллиардов долларов, стали самыми крупными зарубежными компаниями, чья деятельность будет проверена в рамках расследования.

ФБР не подтвердило и не опровергло факт проведения каких-либо расследований.