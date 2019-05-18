ФБР расследует "откаты" General Electric, Siemens и Philips
ФБР проводит расследование в отношении крупных корпораций Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips из-за взяток, которые компании могли платить при продаже медицинского оборудования в Бразилии.
Об этом сообщили Reuters два бразильских следователя на условиях анонимности.
Следователи подозревают компании в выплате "откатов" чиновникам для получения контрактов в рамках программ общественного здравоохранения в последние двадцать лет.
Бразильские власти сообщили, что в "картеле" состояли более 20 компаний. Они платили взятки и завышали цены на медицинское оборудование, которое продавали государству, например аппараты МРТ и протезы.
Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips, с общей капитализацией около 600 миллиардов долларов, стали самыми крупными зарубежными компаниями, чья деятельность будет проверена в рамках расследования.
ФБР не подтвердило и не опровергло факт проведения каких-либо расследований.
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