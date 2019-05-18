Банки обяжут возвращать деньги, снятые с карт мошенниками

Национальный банк планирует установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, банк после получения уведомления от пользователя должен восстановить остаток средств на его счете до состояния, в котором он был перед осуществлением этого перевода не позднее следующего рабочего дня.

Впрочем, это касается только случаев, когда банк не имеет основания считать действия пользователя неправомерными.

"Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции", - говорится в сообщении.

"Банк имеет право не возвращать средства в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 гривен - ЭП.), если перевод был осуществлен утраченной/похищенной или неправомерно использованной картой, если пользователь сообщил об ее утере только после проведения такого перевода", - сообщает пресс-служба.

Напомним:

В 2018 году украинцы все чаще предпочитали безналичные операции.

Доля объема безналичных операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам 2018 года достигла 45,1%. Это на 5,8 п. п. Больше по сравнению с результатами 2017 года (39,3%).

Экономическая правда