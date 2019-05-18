Курс валют: гривня немного снизилась к доллару

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 мая на уровне 26,36 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,45 гривни (на 17 мая - 29,51 гривни).

Напоминаем:

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,37 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.

Экономическая правда