Курс валют: гривня укрепилась к доллару, но снизилась к евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни (на 16 мая - 29,49 гривни).

Напоминаем:

16 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 16 мая на уровне 26,37 гривни.

Экономическая правда