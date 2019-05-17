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Курс валют: гривня укрепилась к доллару, но снизилась к евро

Пятница, 17 мая 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни (на 16 мая - 29,49 гривни).

Напоминаем:

16 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 16 мая на уровне 26,37 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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