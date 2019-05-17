Курс валют: гривня укрепилась к доллару, но снизилась к евро
Пятница, 17 мая 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 17 мая на уровне 26,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни (на 16 мая - 29,49 гривни).
Напоминаем:
16 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 16 мая на уровне 26,37 гривни.
Экономическая правда
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