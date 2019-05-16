Гривня на межбанке застыла в ожидании
Четверг, 16 мая 2019, 17:30
16 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;
Евро - 29,48 - 29,50 гривни;
Российский рубль - 0,4084 - 0,4089 гривни.
Напоминаем:
16 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,33 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку і встановив його на 16 травня на рівні 26,37 гривні.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua