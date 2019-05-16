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Гривня на межбанке застыла в ожидании

Четверг, 16 мая 2019, 17:30
 

16 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;

Евро - 29,48 - 29,50 гривни;

Российский рубль - 0,4084 - 0,4089 гривни.

Напоминаем:

16 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,33 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку і встановив його на 16 травня на рівні 26,37 гривні.

Экономическая правда

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