Бахматюк: Гонтарева нанесла экономике Украины больший вред, чем Путин
Бывшие владельцы обанкротившихся банков Олег Бахматюк и Константин Жеваго обвинили экс-главу НБУ Валерий Гонтареву в непрофессионализме.
Об этом они заявили на конференции Concorde Capital "Game of thrones: final season?" в Киеве.
"Я уверен, что история даст оценку главе Нацбанка, которая нанесла больше вреда, чем Путин, экономике нашего государства", - сказал Бахматюк, бывший владелец VAB банка.
"Это можно в цифрах все посчитать", - заверил он.
"Должен ли был закрываться банк "Финансы и кредит"? Нет, не должен. В день, когда его закрыли, на счету было 600 миллионов гривень", - отметил Жеваго.
"Какая-то вожжа непонятная под хвост попала Гонтаревой", - считает Жеваго.
"Крупнейшие банки не могут быть помоечными. Это говорит о том, что регулятор недорабатывал", - обвинил он НБУ в непрофессионализме.
"Бахматюк и Жеваго украли миллиарды гривень рефинансирования НБУ, выданное им задолго до моего прихода в НБУ, они оспорили в продажных судах все свои персональные гарантии, и не вернули ни копейки денег в свои обанкротившиеся банки. Поэтому закон был принят еще в 2015 году о криминальной ответственности акционеров", - ответила Гонтарева в телефонном сообщении, которое зачитали участникам конференции.
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Экономическая правда
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