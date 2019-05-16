Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

16 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 - 26,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,34 - 26,36 гривни;

Евро - 29,53 - 29,55 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,21 - 26,47 гривни. Евро покупают по 29,28 гривни, продают по 29,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,33 - 26,37 гривни, евро - 29,46 - 29,57 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку и установил его на 16 мая на уровне 26,37 гривни.

15 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,34 - 26,38 гривни за доллар.

15 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,33 - 26,36 гривни за доллар.

Экономическая правда