Инвестбанкир рассказал о причинах роста гривни и большом риске

Росту гривни по отношению к доллару способствует спрос со стороны иностранных инвесторов на украинские гособлигации.

Об этом на конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве заявил основатель и главы инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Мы видим, что с начала года нерезиденты вернулись на украинский рынок и то укрепление гривни, которое мы видим сейчас, является следствием как раз вот такого повального интереса интереса иностранных инвесторов к украинским бондам", - объяснил он.

"Учетная ставка НБУ сейчас на уровне 17,5% мотивирует к этому. Пока интерес к украинским бумагам очень высокий. Но правда, есть и большие риски, что эти деньги, которые сейчас заходят в Украину, будут выходить из страны в августе-сентябре и Нацбанк будет вынужден продавать ту валюту, которая скопилась", - сказал Мазепа.

"У нас растет ВВП - 2-3% в год... Все равно это еще позорно по отношению к тому, как растет весь остальной мир и, тем более, развивающиеся рынки. Тем не менее, для Украины многие считают это большим достижением. Немного не согласен с этим, но техническим мы видим такую макроэкономическую стабилизацию с точки зрения роста ВВП. И понятное дело, что по-прежнему, коммодити и агрокультуры являются драйверами этого роста", - утверждает инвестбанкир.

"Поледние три года усилия Национального банка дали о себе знать. НБУ на деле подтверждает свою приверженность таргетированию инфляции. За последние три года она снизилась до разумных уровней, и в этом году мы идем на 8%, что дает какую-то возможную стабильность для принятия решения, в том числе инвестиционных. И это также имеет свое влияние на курс доллара", - рассказал Мазепа.

"По словам наших коллег, которые вкладывают в развитые рынки, нынешняя ситуация (с 2016 по 2019 годы - ЭП) является идеальным базисом для дальнейшего укрепления гривни по отношению к доллару... Тем не менне, поживем - увидим", - резюмировал он.