В Киеве продают землю рядом со школой под строительство ЖК

В Киеве на Березняках продается земельный участок площадью 0,457 га с проектом для строительства многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом.

Об этом говорится в объявлении на сайте OLX.

Цена участка - 1,7 млн долларов или около 44,5 млн гривень.

Как следует из объявления, участок находится по адресу: ул. Березняковская, 30В на территории спортивного стадиона, который находится вплотную к школе №81 с одной стороны и к научно-воспитательному комплексу "Эконад" №30 - с другой.

Отметим, что на Кадастровой карте территория стадиона объеденена вместе с участком под школой №81 и имеет площадь 2,41 га. Целевое назначение - для строительства и обслуживания зданий учреждений образования.

По кадастровому номеру, указанному в объявлении, находится участок земли площадью 0,457 га, однако он расположен не на территории стадиона, а южнее - на незастроенной территории между научно-воспитательным комплексом "Эконад" №30 и Киевским университетом рыночных отношений.

Участок был передан в аренду ООО "Катена" в 2006 году Киевским городским советом. В 2016 году Киевсовет рассторг договор аренды, однако компания смогла обжаловать это решение в суде. В 2018 году Верховный суд подтвердил решение суда низшей инстанции.

Разрешение на строительство многоквартирного дома на этом участке выдала инспектор Государственной архитектурно-строительной инспекции Елена Ткачук. За 2018 год она получила 375,2 тысячи гривен зарплаты.

Александр Колесниченко, Всеволод Некрасов, ЭП