Австралийцы купили акции провайдера "Воля"

Австралийская компания Warana Capital Pty Ltd в 2018 году стала миноритарным акционером ООО "Воля Кабель" (Киев).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как стало известно, Warana Capital Pty Ltd приобрела 5,6% акций "Воли". Также среди новых инвесторов компании - OL Group Ltd (приобрела 8,4%), зарегистрированная на Каймановых островах.

В то же время из состава инвесторов вышли Eton Park Master Fund Ltd (Каймановы острова) - 5,9%, Elq Investors II Ltd (Лондон) - 8,4%.

Как отметили в пресс-службе компании, смена миноритариев произошла осенью 2018 года.

Ключевым инвестором компании "Воля" по-прежнему является американская инвестиционная компания Providence Equity Partners - 34,92%.

Также крупные пакеты сохраняются у инвестиционной группы SigmaBleyzer (США) - 15,3% и Европейского банка реконструкции и развития (11,7%).

Warana Capital Pty Ltd – дочерняя инвестиционная компания американской компании Warana Capital LLC (Нью-Йорк), базирующаяся в Австралии.

Ее основателем и генеральным директором является соучредитель международной консалтинговой компании Dakota Capital Тим Иверс. Согласно данным Private Fund Data, он владеет более 75% акций компании. Уставный капитал Warana Capital LLC – 34,4 млн долларов.

"Воля Кабель" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 35 городах Украины. Провайдер предлагает до 200 программ украинских и международных телекомпаний.