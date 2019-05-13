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Украину ждет дефицит сахара из-за сильных дождей

Понедельник, 13 мая 2019, 19:25
 

Из-за обильных дождей урожай сахарной свеклы пострадает, из-за чего уменьшится производство сахара украинскими заводами.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрсахара".

По данным ассоциации, в этом году первые всходы сахарной свеклы пострадали от переувлажнения почвы и высокой влажности воздуха.

"Учитывая все факторы, можем спрогнозировать, что сахаристость и урожайность будет ниже ожидаемого уровня, что, в свою очередь повлияет на производство сахара", - сообщает ассоциация.

По прогнозам "Укрсахара", в этом году Украина сможет получить в пределах 1,1-1,2 млн тонн сахара, что приведет к дефициту на рынке.

Напоминаем:

Посевные площади под сахарной свеклой в Украине в этом году составят 205-210 тыс га, что на 25% меньше, чем в прошлом году.

Производство сахара в Украине в 2018/2019 МГ уменьшилось на 15% и составило 1,82 млн тонн.

В сезоне работало 42 сахарных завода.

Экономическая правда

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сахар

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