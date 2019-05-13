Госбанк вернул полмиллиарда долларов кредиторам

27 апреля государственный "Укрэксимбанк" погасил еврооблигации и проценты на общую сумму 460 миллионов долларов.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Национального банка.

Отмечается, что из общей суммы на погашение евробондов потратили 375 млн долларов. Остальное - проценты.

Из данных агентства Cbonds следует, что непогашенная часть еврооблигаций "Укрэксимбанка" в обращении с конечным сроком погашения 27 апреля 2022 года сократилась до 375 млн долларов, тогда как общий объем эмиссии бумаг составил 750 млн долларов.

В октябре 2019 года "Укрэксимбанк" должен осуществить частичное погашение бумаг еще на 128 млн долларов.

Напоминаем:

Еврооблигации "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" были реструктуризированы в 2015 году в рамках общей долговой операции Украины.

В том числе "Укрэксимбанк" в рамках долговой операции выпустил евробонды на 750 млн долларов со сроком обращения до 2022 года и ставкой купона 9,625% годовых.

"Укрэксимбанк" основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 февраля 2019 года по размеру чистых активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (164,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.