Более 5 тысяч украинцев задекларировали свои миллионные доходы

Количество украинцев, которые задекларировали доходы в сумме более 1 миллиона гривень, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 27% и составляет 5143 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Больше всего миллионеров - в Киеве (2194 человека), а также в Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях.

Из общего количества миллионеров, которые задекларировали свои доходы, наибольшую часть (58%) составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет (2981 человек), в возрасте от 30 до 40 лет - 23% (1171 человек), моложе 30 лет - 4% (211 человек).

Наибольшее количество (70%, или 3609 миллионеров) задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн.

"Они больше декларировали доходы, полученные от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем и иностранные доходы и т. д.", - рассказал и. о. главы ГФС Александр Власов.

Доходы в сумме свыше 1 млрд грн задекларировали три человека, из них один задекларировал доходы в размере более 10 млрд грн.

Налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн задекларировано жителем столицы. Еще два жителя Киева задекларировали более 100 млн грн. От 5 до 100 млн грн отметили налоговые обязательства 14 человек из Киева, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областей.

Всего, по информации ГФС, в ходе кампании гражданами было подано почти 529 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме 83,6 млрд грн - почти на 26 млрд грн, или на 45% больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось ранее, 40% украинских миллионеров - женщины.

Экономическая правда