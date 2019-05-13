Коломойский позвал иностранца на свой НПЗ
Главным инженером ПАО "Укртатнафта" назначен Линас Чапас, ранее работавший на Мажейкяйском НПЗ компании "Орлен Летува".
Об этом сообщает enkorr сообщил со ссылкой на источник, близкий к предприятию.
Представление нового топ-менеджера коллективу состоялось в субботу,11 мая.
"Новый топ-менеджер будет находится в прямом подчинении председателя правления Павла Овчаренко. В его функционале модернизация, ремонты, закупка нового оборудования", — сообщил собеседник.
По его информации, таким образом был разгружен заместитель председателя правления по производству и капитальному строительству Сергей Кошелюк, который отныне сосредоточится на производстве.
Коллеги по Мажейкяйскому НПЗ характеризуют Чапаса как большого профессионала-практика в нефтепереработке.
"Это очень хороший и многознающий производственник. Он всегда предпочитал работать на установках, чем рисовать презентации в офисе", — говорит один из бывших сотрудников Мажейкяйского НПЗ, лично знакомый с Чапасом.
Он полагает, что согласиться на работу в Украине Чапас мог в случае перспектив активной модернизации производства.
В то же время по словам одного из собеседников enkorr в Литве, попросившего не называть его имени, многие предложения и проекты модернизации, углубления переработки Чапаса "уходили в стол".
"Акционеры не сильно спешат инвестировать в завод. Возможно, у него получится в полной мере реализовать себя на "Укртатнафте", — отметил он.
По данным enkorr, поиском главного инженера занималось международным кадровое агентство. Отмечается, что опрошенные специалисты не припомнят случая приглашения экспата на "Укртатнафту".
Напомним, после захвата НПЗ группой "Приват" в 2007 году было заявлено о планах проведения комплексной модернизации "Укртатнафты" со строительством установок изомеризации и гидроочистки бензина каткрекинга.
Однако в результате за последние 12 лет завод не построил ни единой новой производственной установки, ограничившись модернизацией и перепрофилированием существующего оборудования.
"Укртатнафта" — крупнейший НПЗ в Украине с проектной мощностью 18,6 млн т нефти в год. На данный момент реальная мощностью оценивается в 7 млн т, однако загрузка завода в последние годы не превышает 2,5 млн т.
Напомним, что в апреле прошлого года "Укртатнафта" впервые с 2011 года раскрыла названия компаний-нерезидентов, которые держат суммарно 36,73% ее акций.
Экономическая правда
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