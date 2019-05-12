Мининфраструктуры хочет поддержать авиакомпании, облетающие Россию
Министерство инфраструктуры ищет недискриминационный механизм господдержки украинских авиакомпаний, вынужденных облетать территорию России при осуществлении рейсов на восточных направлениях.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Тут проблема не только в позиции Украины, но и в международной позиции. Если это решение и этот механизм будет введен, он должен быть недискриминационным, - сказал Омелян.
"Мы работаем в системе европейской авиационной индустрии, поэтому должны придерживаться их правил. Если удастся разработать такой механизм с учетом и внутреннего, и внешнего факторов, министерство будет готово его поддержать", - подчеркнул министр.
Он отметил, что украинские авиакомпании при полетах на восток действительно находятся в гораздо более невыгодной позиции, чем иностранные, поскольку есть дополнительный расход времени и горючего.
"Мы стараемся найти какое-то решение, но пока четкого механизма нет. Хотя этот вопрос поднимался со стороны украинских авиакомпаний", - заявил Омелян.
Как сообщалось со ссылкой на гендиректора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, на маршруте Киев – Пекин - Киев самолет, облетающий территорию России, затрачивает в среднем на четыре часа больше, чем аналогичный самолет, не имеющий ограничений по облету.
Это приводит к 120 тыс. долларов дополнительных расходов на каждом рейсе. И, по его мнению, здесь должны быть предусмотрены какие-то механизмы компенсации от государства.
"Это могли бы быть льготы по ставкам или прямые субсидии", - считает гендиректор "Борисполя". По его мнению, такие механизмы в мире уже существуют.
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