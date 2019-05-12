Банки стали раздавать больше кредитов населению

В первом квартале в Украине продолжило расти кредитования физических лиц: на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По-прежнему, частные банки кредитовали население активнее всего. При этом, масштаб долларизации розничных кредитов снизился до 29,2%", - говорится в сообщении.

"НБУ сохраняет неизменными ожидания по росту чистого гривневого кредитования физических лиц на уровне более 30% год к году в 2019 году. Принимая во внимание такой рост портфеля, Нацбанк проведет оценивание связанных с этим рисков", - сообщает пресс-служба.

Напомним, в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд гривен.

В прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, из 77 платежеспособных банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд гривен, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд гривен.

Кроме того, прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15 млрд гривен прибыли за год) и "Приватбанком" (11,7 млрд гривен).

Убыточными были банки с государственным российским капиталом (11 млрд гривен убытка).

Экономическая правда