НБУ оставил официальный курс гривни неизменным
Воскресенье, 12 мая 2019, 11:02
Национальный банк оставил неизменным официальный курс гривни на 13 мая - на уровне 26,2 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,42 гривни (на 11 мая - также 29,42 гривни).
Напоминаем:
10 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 11 мая на уровне 26,2 гривни.
Экономическая правда
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